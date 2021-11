El menyspreable i patètic Juan Carrasco, a qui vam conèixer a les primeres tandes de la sèrie de TNT, Vota Juan i Vamos Juan (que acaba de rebre un premi Ondas), torna amb les seves desafortunades aventures a Venga Juan, encara que ara ho fa a HBO Max, plataforma que ofereix els vuit capítols des d’avui diumenge. En aquesta tercera temporada, més fosca, més negra, assistim a la baixada als inferns d’un Carrasco que en un principi veiem com insolentment triomfador, però a qui la tornada del seu passat d’alcalde corrupte a Logronyo porta a ingressar a la presó.

En les dues anteriors entregues, el personatge, a qui tan magistralment interpreta Javier Cámara, havia estat alcalde de la capital de La Rioja, ministre i havia intentant muntar el seu propi partit, i en aquesta tercera apareix vivint en gran com a directiu d’una empresa de gas gràcies a les famoses portes giratòries de la política. Viu en una urbanització de luxe, condueix un cop de cop i, el que és més important, ha aconseguit el seu gran somni, la seva obsessió: s’ha empeltat 4.000 fol·licles de cabell a Turquia, de manera que la seva calva lluent ja forma part del passat. «Un es pensa que per posar-se 4.000 o 5.000 fol·licles la vida serà meravellosa. I només et canvia una mica el físic. Però per ell és molt important» explica Cámara.

No obstant això, la felicitat no dura gaire a casa de Juan, perquè surten a la llum uns papers que l’impliquen en un cas de corrupció municipal. I és aleshores quan s’adona d’alguna cosa que el seu egoisme li havia impedit de veure: no té en qui recolzar-se. La seva dona (Yaël Belicha) i la seva filla (Etsy Quesada) l’han abandonat, i la seva fidel directora de comunicació, Macarena (María Pujalte), ha refet la seva vida. De manera que passarà per un calvari en solitud, explicat amb ritme de thriller, de compte enrere. «Ens venia de gust portar el nostre heroi, que és patètic, ridícul i menyspreable, de la mà d’un conflicte dramàtic de debò. Deixar-lo sol i que reflexioni» puntualitza l’intèrpret.