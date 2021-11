El cineasta barceloní Juan Antonio Bayona va anunciar ahir el proper rodatge de la seva nova pel·lícula, un film per a Netflix sobre l’accident aeri del vol 571 de la Força Aèria Uruguaiana que traslladava un equip de rugbi a Xile i que es va estavellar fa 49 anys en una glacera al cor dels Andes. Només 16 dels 45 passatgers van sobreviure. Així ho va confirmar el director de Lo imposible en un vídeo gravat a la frontera entre Argentina i Xile, on es va estavellar l’avió. «Som aquí amb l’objectiu de començar la filmació d’una pel·lícula que intenti honrar la memòria dels 16 supervivents, i sobretot dels 29 que no van poder tornar» explica Juan Antonio Bayona.