Elena Gadel i Llucià Ferrer seran els encarregats de presentar les Campanades, amb «un gran programa» per acomiadar el 2021 i donar una gran benvinguda al 2022. El programa de la transmissió de les Campanades començarà a les 23.30 h del 31 de desembre, des de l’avinguda Maria Cristina de Barcelona, amb l’espectacle ofert per l’Ajuntament de la ciutat. L’actriu i cantant i el presentador d’espais com el concurs Atrapa’m si pots, amb una llarga trajectòria professional, «lideren programes estratègics de la cadena, les sobretaules de dilluns a divendres i les tardes del cap de setmana» segons va detallar ahir en un comunicat la televisió pública.