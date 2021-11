Televisió Espanyola ja ha anunciat els continguts que oferirà dins de la seva programació especial per les festes nadalenques. Fins al moment, amb prou feines teníem unes petites pinzellades del que seria la seva aposta, però ara per fi coneixem tots els detalls dels programes que arribaran a La 1 les pròximes setmanes. José Mota tornarà amb el seu especial de Cap d’Any que aquesta vegada portarà per títol Cuentos de Vanidad. L’humorista estarà envoltat d’altres companys com Santiago Segura o Florentino Fernández. Després d’aquest especial s’emetrà un espai musical previ a les campanades presentat per Elena Sánchez i Rocío Muñoz que comptarà amb artistes nacionals i internacionals.

Una setmana abans, la Nit de Nadal serà amenitzada per les gales musicals d’Ana Torroja i Aitana Ocaña. La primera retrà homenatge a Mecano mentre la segona debutarà per primera vegada en un espai d’aquestes característiques. A més, Telepasión tornarà a comptar amb molts professionals de la cadena que en aquesta ocasió seran conduïts per Boris Izaguirre i Ana Obregón. A més d’aquests programes especials, la pública també oferirà com cada any la retransmissió del sorteig de la Loteria de Nadal, el Missatge del rei, la gala Inocente, Inocente i la Cavalcada de Reis, que tindrà com a presentadors Jacob Petrus i Marta Solano.