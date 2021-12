El músic i periodista Josep Maria Francino va morir ahir als 74 anys. Nascut a Terrassa el 1947, Francino va ser el creador de la primera emissora musical de Catalunya, Ràdio Club25. També va ser un dels impulsors de Catalunya Ràdio, el 1983, va recuperar Ràdio Associació de Catalunya (RAC), i va dirigir les dues emissores entre l’octubre del 1983 i el juliol del 1984. Així mateix, Francino va mantenir al llarg de la seva vida un estret vincle amb la Garrotxa, sent director de Ràdio Olot entre 1983 i 1984. Com a melòman declarat, el periodista posseia la col·lecció més gran del món sobre The Beatles, dels quals n’era considerat tot un expert.