El 21 de gener de 2022 serà el dia que Gobo, Musi, Rosi, Dudo, Bombo i l’oncle viatger Matt, Fraggle Rock, tornaran a la televisió i ho faran de la mà d’Apple TV+ amb una nova sèrie de 13 capítols titulada Los Fraguel: La Diversión continúa. Segons informa Apple TV+ Espanya, la seva nova sèrie original, realitzada per The Jim Henson Company en associació amb New Regency, és la continuació dels curts originals que ja va estrenar aquesta plataforma l’any passat, Fraggle Rock: Rock On!. A més d’aquesta nova producció, l’aliança entre Apple TV i Jim Henson també farà que tots els episodis originals de la sèrie arribint aviat a la plataforma.