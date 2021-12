Les inscripcions per al càsting d’Eufòria ja estan obertes. El nou programa de TV3 buscarà les millors veus arreu del país. Actualment el càsting està en fase d’inscripcions i pròximament es convocaran les audicions presencials. El càsting per participar al nou talent es farà en dues fases. Una primera, multitudinària, a mitjans del mes de desembre, on es buscaran les millors veus. Algunes d’aquestes veus passaran a la segona fase en què, durant tres dies, durant el mes de gener, i amb diferents proves, professionals del món de la música i la televisió decidiran quins d’aquests nous talents tenen prou potencial per convertir-se en un dels quinze participants de la primera edició del programa.