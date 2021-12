Ja és aquí l'esperat pont de desembre, i si esteu pensant a quedar-vos a casa per descansar de l'estrès laboral, aquí us portem algunes sèries imprescindibles per poder fer una marató seriòfila de categoria. Les plataformes de 'streaming' han estrenat nombroses ficcions aquest 2021, i si encara no n'heu pogut gaudir, aquest pont de la Constitució és el moment perfecte. Aquestes són les nostres propostes:

'YOU' Netflix va estrenar l'octubre passat una de les seves grans apostes pel que fa a les sèries: 'You', la ficció protagonitzada per Penn Badgley. Aquesta història de suspens segueix la història d'un assassí en sèrie que desenvolupa una obsessió extrema per les dones. En aquesta nova entrega explorarà la seva faceta com a pare. 'SUCCESSION' Una de les grans apostes d'HBO en matèria de sèries també ha estrenat la seva tercera temporada aquest 2021. 'Succession' és un reflex ficcionat dels racons de la cúpula empresarial als Estats Units. En concret, reflecteix les aventures de la família de Logan Roy i els seus quatre fills, els amos d'una de les empreses de mitjans de comunicació i entreteniment més importants del món. Els problemes arriben quan es planteja qui serà el successor del patriarca. 'VIDA PERFECTA' Malgrat que el seu rodatge va estar envoltat d'una gran polèmica per l'acomiadament de l'actriu embarassada Aina Clotet, la sèrie de Leticia Dolera va ser la gran triomfadora en l'última edició de Cannes. La ficció de Movistar+ ha tornat aquest 2021 amb la seva segona temporada. Celia Freijeiro, Aixa Villagrán i Leticia Dolera donen vida a tres dones d'uns trenta anys en plena crisi vital. 'LA RUEDA DEL TIEMPO' Aquesta sèrie és, sens dubte, un dels projectes audiovisuals en què Amazon Prime Video ha posat tota la carn a la graella aquesta temporada. La història de 'La rueda del tiempo' ('The wheel of time' en la seva versió original), se centra en Molraine, membre d'una organització femenina, Aes Sedai, que s'embarca en un perillós viatge per tot el món amb cinc joves. 'LA CASA DE PAPEL' L'exitosa ficció de Netflix s'acomiada definitivament amb els cinc últims capítols de la cinquena temporada que s'estrenen aquest divendres 3 de desembre a Netflix. Cinc entregues finals que resoldran el cop al Banc d'Espanya i que, segons han avançat els creadors de la sèrie, Esther Martínez Lobato i Álex Pina, i el seu productor executiu, Jesús Colmenar, estaran carregades d'«adrenalina i molts girs», però que també s'endinsaran en l'aspecte més «sentimental i emocional» del Professor, Denver, Lisboa, Estocolmo i la resta de la banda.