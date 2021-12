El periodista Javier Ruiz estrenarà el 21 de gener el seu nou programa a TVE, un espai de debat titulat Las claves del siglo XXI. El fitxatge del periodista va ser un dels grans anuncis de la cadena pública a l’inici d’aquesta temporada i ara ja se’n comencen a conèixer els primers detalls.

Segons consta als documents que està fent servir la cadena pública per a la compra de materials per a la producció, com el lloguer de pantalles LED, el programa arrencarà les emissions divendres 22 de gener la primera de les seves dues temporades.

Així, si no hi ha canvis, l’espai s’emetrà divendres a la nit i s’estrenarà el 21 de gener. Tal com assegura la corporació, aquest debat que «apel·larà a la intel·ligència» comptarà amb dues temporades dividides en tretze entregues cadascuna, que aniran de gener a finals d’abril del 2022 i de maig a finals de juliol.

Debats d’experts

«En aquest nou programa es vol oferir informació completa i contrastada, debats d’experts en diferents temes d’actualitat, reportatges i connexions en directe», explica RTVE que ja està treballant en la construcció del decorat a l’Estudi 6 de Prado del Rey amb pantalles led .

Així, RTVE té pressupostada una despesa de 120.000 euros en el lloguer de les pantalles LED que formaran part del decorat del programa.

«El termini de durada del contracte serà per un període màxim de 30 setmanes des del 3 de gener del 2022», explica la cadena a la memòria de la licitació en què es pot veure que la finalització del contracte seria el 29 de juliol de l’any vinent.

Ruiz va ser una de les veus més conegudes de la Cadena Ser, però fa anys que es dedica a la televisió. Va presentar Las mañanas de Cuatro fins que van cancel·lar el programa l’any 2018, i posteriorment va passar a presentar Noticas Cuatro. Després va incorporar-se a El programa de AR com a analísta polític i també va fer intervencions a Todo es mentira, Ya es mediodía i Cuatro al día.