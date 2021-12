L’expressió «hack» s’utilitza en anglès per parlar sovint amb to pejoratiu d’un bon nombre d’ocupacions. Per exemple, si algú volgués aplicar-la a qui això escriu, significaria gasetillera.

No és un terme que ningú en plenes facultats mentals faria servir per parlar de Lucia Aniello, Paul W. Downs i Jen Statsky, el trio al capdavant de Hacks (HBO Max, a partir de dimecres 15), una brillant comèdia dramàtica sobre una veterana còmica d’stand-up (Jean Smart, mare de Kate Winslet a Mare of Easttown), i la jove guionista de comèdia (la revelació Hannah Einbinder) que l’ha de rescatar de la seva creixent irrellevància. A la passada edició dels Emmy, la seva sèrie va driblar Ted Lasso amb finor per acabar traient-li els premis a millor direcció i millor guió. A més, Smart va ser justament recompensada com a millor actriu.

La sorpresa, en tot cas, va ser relativa. Hacks venia precedida pel clam de la crítica (de fet, hi ha més consens amb ella que amb Lasso) i els seus autors no són escriptors ni nouvinguts. Aniello i Downs venien de contribuir a la clàssica sitcom Broad City, història de dues noies (Abbi Jacobson i Ilana Glazer, co-creadores) sense gran missió a la vida a part d’anar-se’n de festa, anar a dormir, intentar ficar-se al llit i fracassar. Aniello va debutar amb ella com a directora televisiva. A més, va ser la seva guionista i productora, com Downs, que a més feia de cap d’Abbi en aquell gimnàs de spinning. Aniello i Downs van coescriure després Una nit fora de control, pel·lícula dirigida per la primera i emblema, igual que Broad City, d’una comèdia femenina sense eufemismes.

Hacks va néixer de l’interès dels seus creadors per reivindicar totes aquestes dones (còmiques, sobretot, però també actrius, productores o directores) que al llarg de les dècades han lluitat el doble per aconseguir la meitat d’oportunitats que els seus equivalents masculins. No és difícil trobar en Deborah Vance, el personatge d’ Smart, alguns rastres de la gran Joan Rivers: aquest estil cru i directe amb fixació a la guerra de sexes, aquesta tendència a l’autoflagel·lació.