El grup de 30 professionals que presentarà aquest diumenge 19 'La Marató' ha patit una baixa important. Quim Masferrer, l'actor i autor teatral que està al capdavant del programa 'El foraster' a TV3, anunciava avui a Twitter que ha donat positiu en covid, per la qual cosa haurà de guardar quarantena. «Em sentia refredat i amb mal de cap i he donat positiu. Em trobo bé, a casa confinat, com toca. Us ho explico perquè he hagut de cancel·lar algunes actuacions», explica en el vídeo. I afegeix: «Em sap molt greu, no us ho podeu imaginar, no poder participar, col·laborar, a 'La Marató' de TV3 aquest diumenge en aquesta 30 edició, quelcom que em feia molta il·lusió», es lamenta.

Cuidem-nos molt!

Ens retrobarem ben aviat amb noves funcions de #BonaGent i nous capítols d’ @elforasterTV3

❤️ salut, salut i salut! ❤️ pic.twitter.com/ZbTTLOZsz7 — Quim Masferrer (@QuimMasferrer) 13 de diciembre de 2021 Precisament Masferrer era un dels cinc presentadors protagonistes del suplement 'Teletodo' d'El Periódico de Catalunya d'aquest divendres 17, on explicava, al costat de Gemma Nierga, Helena Garcia Melero, Lídia Heredia i Roger de Gràcia, les seves experiències en el programa solidari a escala professional i personal. L'actor havia parlat amb el diari dijous passat. Però com el tancament de la revista setmanal s'ha produït unes hores abans de l'anunci i ja estava a màquines, els lectors el trobaran preparant-se per a la gran cita, sense comptar que el virus té els seus propis plans. No obstant això, Masferrer intenta prendre-s'ho amb filosofia. «Com es diu en aquests casos, mai millor dit, l'important és la salut». I acaba advertint: «Cuideu-vos molt, que els casos estan pujant», alhora que aprofita per anunciar que al gener tornarà 'El Foraster' a TV3.