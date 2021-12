El futur del veterà concurs televisiu 'Pasapalabra', que ara emet Antena 3 després que el 2019 el Tribunal Suprem obligués Telecinco a cancel·lar-lo, torna a estar en mans de la justícia arran d'un altre litigi pels drets de propietat intel·lectual de la seva prova estrella 'El Rosco'. Al jutjat del mercantil número 8 de Barcelona s'ha celebrat aquest dimarts el judici per la demanda presentada per la societat holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V davant les companyies Atresmedia i ITV, en la qual exigeix que se li reconegui la propietat intel·lectual del format 'El Rosco', es prohibeixi la seva emissió i se la indemnitzi per danys i perjudicis.

D'aquesta manera, torna als tribunals la disputa que des de fa més d'una dècada mantenen productores i mitjans televisius per l'emissió a Espanya de l'exitós programa, que finalitza amb la seva prova insígnia, 'El Rosco', en la qual els concursants han d'encertar una paraula començada per cada lletra de l'abecedari, a partir de les seves definicions. Una prova «molt potent», ha admès davant el jutge el productor que va desenvolupar la versió italiana del concurs, ja que l'objectiu de la mateixa (tanca cada dia el programa 'Pasapalabra' al tall del telenotícies de les 21.00 hores d'Antena 3) era «arrossegar el nombre més alt possible d'espectadors» al noticiari de Canale 5. El programa, calc de l'espai italià 'Passaparola', va desembarcar a la televisió espanyola el 2000: Antena 3 el va emetre fins al 2006, però un any després es va traslladar a Telecinco. D'una cadena a l'altra 'Pasapalabra' ja va ser objecte d'un primer litigi judicial que es va concloure l'octubre del 2019, quan el Suprem va obligar Telecinco a deixar d'emetre el programa en perdre la demanda que la cadena –Mediaset Espanya Comunicació, S.A– havia presentat el 2010 contra la societat britànica ITV, arran d'un conflicte amb aquesta productora. El motiu d'aquesta demanda –ha explicat Mario Rodríguez, secretari general de Mediaset, que ha declarat com a testimoni– és una carta que l'empresa va rebre d'MC&F comunicant-li que ostentava la llicència sobre 'El Rosco', per la qual cosa va decidir firmar un contracte amb aquesta societat holandesa i portar ITV als tribunals, al·legant que aquesta no era titular dels drets de l'espai. Després de la seva victòria als tribunals, ITV va cedir a Atresmedia els drets del programa i Antena 3 va tornar a emetre el programa el 13 de maig de l'any passat, en plena pandèmia de coronavirus. La demanda Quan van començar les emissions del concurs, feia dos mesos que la societat holandesa MC&F havia presentat una demanda contra Atresmedia en la qual s'erigia en creadora i titular dels drets de propietat intel·lectual d''El Rosco', demanava prohibir la seva emissió i ser indemnitzada pels danys i perjudicis causats, en una xifra que es concretarà a posteriori, si guanya el litigi. Una sucosa prova televisiva que, ha reconegut el secretari general de Mediaset, és l'espai de 'Pasapalabra' que més anunciants atrau. Per això, l'última pregunta formulada a l'executiu d'aquesta empresa pels advocats d'Atresmedia és si el propòsit de Telecinco és recuperar 'El Rosco': «Tenim interès a emetre qualsevol programa que acapari l'audiència del públic», ha conclòs.