La cuina tornarà ben aviat als matins de Televisió Espanyola. La corporació ja prepara el retorn de Torres en la cocina, l’espai culinari protagonitzat pels famosos germans Sergio i Javier Torres, que es tornarà a emetre a la franja de migdia de La 1. El format, que va comptar amb quatre temporades entre setembre del 2015 i març del 2019, reprendrà els seus enregistraments a Barcelona les properes setmanes, amb l’objectiu de tornar a la graella el proper mes de febrer. En aquesta nova etapa, la producció estarà en mans de Brutal Media, que pren el relleu de Lavinia Audiovisual.

Segons una informació del portal YoTele del diari El Periódico, la nova temporada de Torres en la cocina ocuparà almenys una part del magazín Mejor contigo, que té contracte precisament fins al pròxim mes de febrer. Es desconeix encara si RTVE donarà per finalitzat el magazín presentat per Ion Aramendi, que ara centra la major part del seu temps en els continguts d’esdeveniments, o el mantindrà en antena reduint de nou la seva durada per permetre l’arribada del format culinari. Cal recordar que fa tot just dues setmanes, la cadena pública va substituir el seu segon tram, entre les 14.20 h i les 15.00 h, per fer tornar el mític Corazón conduït per Anne Igartiburu.