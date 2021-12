El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha titllat de «decepció profunda» la renovació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) acordada entre PSC, ERC i Junts. També lamenta que s’ha perdut una oportunitat històrica perquè el sistema audiovisual «s’adaptés per fi als reptes i necessitats que una societat democràtica com la catalana espera, desitja i reclama, que és el blindatge de la independència professional dels directius i els professionals, per oferir realment un servei públic a tota la ciutadania». En un comunicat, creu que es reprodueixen «molts vicis» com el de les «quotes partidistes».

El sindicat recorda que fa uns mesos es va fer públic el manifest Davant la necessària i urgent renovació de la direcció de la CCMA amb el suport d’un gran nombre d’entitats professionals del sector i de moltes persones a títol individual que «no ha estat atès per les forces polítiques que han pactat una renovació escadussera, que reprodueix molts dels vicis que hem estat denunciant des de fa anys, com el de les quotes partidistes en la designació de les persones que han estat nomenades». El sindicat fa referència a articles de la Llei de la Corporació com el que indica que «el Consell de Govern és integrat per set membres, que han d’ésser persones amb mèrits professionals rellevants» o que «el Parlament ha d’enviar al CAC la llista de candidats a formar part del Consell de Govern de la CCMA perquè en verifiqui la idoneïtat». El sindicat destaca que «l’acord dels tres grups parlamentaris significa una reescriptura de facto de la Llei de la CCMA amb un esperit partitocràtic que ens allunya del dret de la ciutadania a una televisió pública de qualitat i al seu servei. I també de la independència professional en els continguts i en la gestió empresarial». Lamenta que aquest acord «no hagi pogut tenir una base parlamentària més àmplia, tal com s’havien compromès prèviament els tres grups que l’han signat».