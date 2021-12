El Super3 emetrà aquest vespre una marató de Top or fail, el programa dels reptes més esbojarrats, amb l’emissió dels deu primers capítols de la temporada a partir de les 20.30.

Des del mes d’octubre el David Its Me, un jove de setze anys de Sant Hipòlit de Voltregà, popular youtuber i tiktoker, se sotmet als reptes més esbojarrats a Top or fail.

Durant aquests deu capítols, el David s’ha sotmès a reptes que l’han portat a viure experiències que no havia viscut mai i que, en algunes ocasions, l’han obligat a treure el millor d’ell mateix. Ha fet un speed drawing mentre es llança en paracaigudes, ha hagut de respondre i encertar les preguntes del Llucià Ferrer per no haver de saltar d’una alçada de 10 metres, superar un túnel del terror sense espantar-se, aprendre a fer beatbox, evitar el placatge d’un equip de futbol americà, desafiar a un penalty challenge Jan Cutillas, fer coreografies de TikTok, superar una gimcana ninja o aprendre a fer natació sincronitzada amb l’Ariadna Grau.