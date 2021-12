Avui a les 21.55, el 33 estrena «La parella (im)possible. Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya», un documental que dona a conèixer l’exitosa trajectòria d’aquest projecte musical que ha aconseguit combinar una orquestra de corda formada per músics molt joves amb el peculiar so dels instruments de cobla.

L’any 2007, Narcís i Josep Lagares, pare i fill d’una saga d’emprenedors de Girona, es van plantejar com posar un gra de sorra perquè la singularitat del patrimoni musical català no quedi diluït en un món global. Així, el 2008 neix la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), un projecte pedagògic innovador que aplega músics joves i experimentats, que es planteja cada any el repte de gravar un disc i portar les seves interpretacions arreu del país. Primer van fer adaptacions de clàssics al so dels instruments de vent de la cobla -bandes sonores del cinema, els musicals més coneguts-, però aviat es van atrevir amb repertoris tan diferents com les cançons de Lluís Llach, la sarsuela «Cançó d’amor i de guerra» o l’»Òpera Llull», amb llibret escrit expressament per Jaume Cabré.

«La parella (im)possible. Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya» segueix la trajectòria de l’orquestra des dels seus inicis, el seu engranatge intern, l’evolució dels músics més joves, la implicació dels més experimentats, el treball d’adaptació de les diferents músiques a una orquestra simfònica unida al so particular dels instruments de vent de la cobla, o la capacitat d’omplir les sales de concerts on actuen.