Fa quatre anys, Jordi Sánchez va protagonitzar la pel·lícula de l’estiu Señor, dame paciencia, una comèdia en què encarnava un personatge, el Gregorio, amb certes reminiscències (per la seva tossuderia i la seva estretor de mires) al seu paper més famós en televisió, l’intransigent Antonio Recio de La que se avecina. L’èxit del film va fer que Atresmedia apostés per aquesta història i que decidís ampliar-la donant-li forma d’una sèrie, amb el mateix títol, que avui diumenge estrena a la plataforma de pagament del grup Atresplayer Premium i que pròximament es podrà veure en obert a través d’Antena 3.

Tot i que el punt de partida de les dues produccions és el mateix, un banquer pare de família nombrosa que viu al barri madrileny de Salamanca i es queda viudo, hi ha moltes diferències entre sèrie i pel·lícula. La més significativa, que només repeteix l’actor protagonista, Sánchez. Tant la seva difunta dona com els seus fills canvien de cara, alhora que adopten personalitats diferents. «No ha sigut estrany reprendre el personatge perquè ara hi ha un punt d’inflexió que no hi havia abans: és un senyor que es queda sense feina i sense casa i se l’han de repartir entre els seus quatre fills. Per això per a mi ha sigut com fer una cosa nova, malgrat que és el mateix personatge i part d’una mateixa realitat», afirma l’actor sobre aquesta comèdia composta de vuit episodis de 50 minuts.

El seu Gregorio de Señor, dame paciencia comparteix amb Antonio Recio el mateix caràcter reaccionari, ultraconservador i carregat de prejudicis, així com la seva tossuderia a l’hora d’acceptar altres punts de vista, tot i que recalca que en aquest cas és «menys paròdic». Sobre el paper, personatges així sembla que estarien cridats a provocar rebuig en l’espectador, però ell sempre ha sabut donar-los el toc just perquè l’audiència n’apreciï la comicitat i fins i tot els agafi carinyo. «El públic identifica aquests personatges amb gent més o menys pròxima. Són reconeixibles, són per tot arreu», diu l’actor, per a qui aquest rodatge sempre estarà marcat per l’aturada que va patir per culpa de la seva hospitalització per covid.