El 2022 arriba a Amazon Prime Video amb una allau d’estrenes i retorns aquest gener. Un dels més destacats de la plataforma d’entreteniment és Simeone. Vivir partido a partido, la docusèrie protagonitzada per l’entrenador de l’Atlètic de Madrid, que veurà la llum el dimecres 26 de gener. Cristiano Ronaldo, David Beckham, Leo Messi, José Mourinho, Pep Guardiola, Sergio Ramos, Luis Suárez, Koke i Fernando Torres són alguns dels testimonis que la sèrie han reunit al voltant de la figura de l’exfutbolista i entrenador argentí.

Una altra de les estrenes destacades d’Amazon Prime Video aquest gener és After. Almas perdidas, que arriba avui dilluns. La ficció mostra Tessa començant un nou i emocionant capítol de la seva vida, però mentre es prepara per traslladar-se a Seattle per aconseguir la feina dels seus somnis, la gelosia i el comportament impredictible de Hardin arriben a un punt àlgid i amenacen d’acabar amb la seva intensa relació. La situació es complica quan el pare de Tessa torna i surten a la llum revelacions impactants sobre la família de Hardin.

Així mateix, el pròxim 21 de gener s’estrena As We See It, sèrie que segueix uns companys de pis a la vintena i amb trastorn de l’espectre autista.