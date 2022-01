Després de ser renovada per auna temporada més, Atresmedia ha confirmat que emetrà pròximament Historias de Protegidos, un conjunt d’episodis breus que indagaran més a fons a l’univers d’aquesta superheroica família. Aquestes noves entregues, que constaran d’una sèrie d’episodis de deu minuts, serviran de nexe entre la primera i la segona temporada d’aquesta producció de Buendía Estudios i Boomerang TV, segons informa Bluper. Els relats estaran protagonitzats pels rostres habituals de la sèrie, és a dir, es preveu que hi apareguin actors com Luis Fernández, Ana Fernández o Mario Marzo, entre altres figures.