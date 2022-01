La Fiscalia ha arxivat la denúncia que l’associació Hablamos Español va presentar a l’octubre contra el programa L’Au pair de TV3. El capítol estava protagonitzat pel Mag Lari que, disfressat de calamar gegant, deia passava de parlar català a castellà a uns nens per «semblar més dolent». L’entitat va considerar que podia incitar a la discriminació per raó de llengua. En l’escrit, la Fiscalia diu que «si bé es detecta certa tensió per tendències a la discriminació per motius ideològics», creu que no reuneix els «requisits» per ser considerada «com a incitadora o promotora d’odi». El mateix mag es va defensar de les crítiques deixant clar que la frase no estava escrita al guió.