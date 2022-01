La novena edició de MasterChef Junior tindrà un final precipitat. La versió infantil del talent de cuina ha reduït enguany el nombre de gales habitual, de les sis habituals a quatre, i celebrarà la seva final en una emissió especial que es podrà seguir aquest dijous, dia de Reis. Seguint la tònica habitual de les darreres edicions, la gran final s’hauria emès el 10 de gener ja que el programa s’emetia de manera setmanal. No obstant això, Televisió Espanyola ha optat finalment per canviar la seva estratègia i ha decidit avançar la gran final tot just tres dies després de l’emissió de la segona semifinal, que es va poder veure a la cadena pública ahir a la nit.