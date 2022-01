La edad de la ira, la nova sèrie original d’Atresplayer Premium arribarà al febrer a la plataforma de pagament del grup Atresmedia. Els quatre capítols de 50 minuts de durada estan produïts per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Big Bang Media (The Mediapro Studio) i Masficción. Manu Ríos, Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez i Carlos Alcaide protagonitzen aquesta nova ficció que retrata l’adolescència actual a partir del thriller per abordar les complexitats personals i socials que afecten una nova generació de joves. Eloy Azorín completa el repartiment juntament amb Sara Jiménez, María Morales, Xavi Sáez, Eleazar Ortiz, Álvaro Larrán, Dani Sabiti, Daniel Cabrera, Oriol Franco, Markos Marín, Rocío Muñoz-Cobo, Sara Deray, Joan Pedrola i Marina Fábregas.

Amb la producció executiva de Montse García (Atresmedia), Jesús Rodrigo, Carmen Gonzalez i Javier Pons (Big Bang Media) i Mireia Acosta (Masficción), la sèrie és l’adaptació de la novel·la homònima de Nando López, finalista al Premi Nadal 2010. El responsable de l’adaptació televisiva és Juanma Ruiz de Córdoba, guionista de Vis a vis: El Oasis i Águila roja; que ha treballat juntament amb Lucia Carballa. La sèrie comença amb el brutal assassinat d’un home, presumptament, a mans del seu fill Marcos, un adolescent sense problemes aparents. L’incident cau com una galleda d’aigua freda en el dia a dia d’un institut on alumnes i professors es pregunten què ha fallat. La sèrie dona a conèixer a poc a poc el perfil d’aquest enigmàtic jove i el seu entorn, des dels seus millors amics, fins a la seva vida a l’institut, passant pels durs esdeveniments familiars als quals ha hagut d’enfrontar-se. El llibre de Nando López, traduït a diversos idiomes, ha tingut un gran impacte tant en exemplars venuts com en lectura a través de suports digitals. La novel·la és una de les més recomanades als adolescent en escoles o instituts, per retratar «una generació reivindicativa, compromesa, hiperconnectada i hedonista».