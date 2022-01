Anatomía de Grey està decidida a batre tots els rècords de la ficció televisiva. La sèrie creada per Shonda Rhymes acaba de renovar per una dinovena temporada a la cadena ABC, que seguirà comptant amb Ellen Pompeo. Tot i que l’actriu ha parlat obertament sobre la seva intenció d’abandonar la sèrie, el seu acord amb el canal ABC i la productora Shondaland la portarà a interpretar novament a la doctora Meredith Grey durant un any més. Aquesta temporada, per altra banda, l’actriu ascendirà a productora executiva de ple dret, després d’haver ocupat el lloc de coproductora, segons una informació del portal nord-americà Deadline.