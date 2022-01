Tot just quatre mesos després de la seva estrena, Apple TV ha confirmat la renovació per a una tercera tanda d’episodis de la sèrie The Morning Show. En aquesta nova temporada, que arribaria a finals d’aquest any, la ficció que protagonitzen Jennifer Aniston i Reese Witherspoon tindrà nova showrunner. Charlotte Stoudt, que ja va exercir com a productora en projectes com House of Cards i Homeland, agafarà el timó de la ficció en les seves noves entregues. Poca cosa més se sap sobre la tercera temporada de The Morning Show, més enllà que apostaran per una línia continuista i que podria comptar amb alguns nous rostres.