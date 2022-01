Amazon Prime Video va ser, el 2021, la plataforma amb més estrenes de produccions espanyoles, segons l’informe de la consultora GECA publicat fa tan sols uns dies. Un lloc que pretén defensar en aquest 2022, veient les novetats que va presentar ahir i que se sumaran en els pròxims mesos al seu catàleg. Entre elles hi ha quatre sèries de ficció, entre les quals destaquen l’adaptació dels best-seller de Reina roja, i les seves dues primeres pel·lícules originals «made in Spain».

El mes d’abril passat Amazon va anunciar que havia firmat un acord amb el novel·lista Juan Gómez-Jurado, responsable de la trilogia literària ‘Reina roja’, que ha venut més de 10 milions d’exemplars. I el primer projecte serà, com molts fans esperaven, portar a la petita pantalla el suspens i l’acció dels llibres del personatge d’Antonia Scott, tota una experta en resoldre crims.

El mateix Gómez-Jurado està involucrat en el projecte, que comptarà amb Amaya Muruzábal com a showrunner. «Quan escric no puc estar pensant en una adaptació audiovisual perquè els materials són molt diferents, però m’agrada tant el cine que tinc una manera d’explicar molt visual» reconeix el novel·lista i expresentador del programa de La 2 El condensador de fluzo. «Cada episodi de la sèrie va tenir un moment molt icònic (de les novel·les)», avança per la seva part Muruzábal. El repartiment, de moment, continua sent un misteri.

La Marbella dels anys 80

Una altra de les sèries espanyoles que prepara Amazon Prime compta amb Mariano Barroso, president de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya. El director de títols com El día de mañana i La línea invisible serà al capdavant, al costat d’Alejandro Hernández, de Los Farad. Es tracta d’una producció de vuit episodis inspirada en fets reals ambientada a la Costa del Sol dels anys 80. «El protagonista és l’Óscar, un noi a la recerca de la seva identitat i que troba el seu lloc en una família que es dedica al tràfic d’armes», comenta Barroso sobre una sèrie que abordarà també la guerra freda i veurà com la seva història tindrà ramificacions a l’Àfrica i Centreeuropa. «El món de Marbella és molt interessant visualment i socialment, però no deixa de ser una peça més en aquesta espècie de fresc de la història recent. I ens permet mostrar les idiosincràsies i les petites mesquineses dels personatges», explicar el director.

Sin huellas tindrà també vuit episodis, una combinació d’acció, humor i thriller creada per Carlos de Pando i Sara Antuño. Les protagonistes són dues netejadores, una gitana i una mexicana (Carolina Yuste i Camila Sodi), que es veuran embolicades en un gran embolic, quan descobreixin un cadàver i una bossa plena de diners a la casa en què estan treballant. Una banda de delinqüents i la policia no deixaran de trepitjar els peus a aquesta espècie de Thelma i Luise de la costa alacantina.

La Galicia dels anys 40

Amazon continuarà viatjant al passat, concretament a la Galícia dels anys 40, amb Un asunto privado, una sèrie de la productora Bambú, que ha firmat èxits com Las chicas del cable, Velvet, Fariña, amb l’actriu Aura Garrido i l’actor Jean Reno fent de detectius. «Per primera vegada a les nostres sèries tenim una protagonista femenina que no s’enamorarà», remarca Teresa Fernández-Valdés, creadora i productora d’aquesta ficció que combina acció, aventures, misteri i humor i que arribarà abans de l’estiu.