Fa tan sols uns dies, la notícia de la mort de Betty White quan estava a punt de fer els 100 anys va portar a molts a la memòria Las chicas de oro, una de les sèries més populars dels anys 80. Aquesta comèdia sobre quatre senyores de la tercera edat que compartien pis a Miami Beach en els seus anys de jubilació es va situar, durant els primers cinc anys d’emissió, al top dels programes més vistos dels EUA, i va projectar a la fama les seves ja experimentades protagonistes.

A part de White, que encarnava la ingènua Rose, hi havia Rue McClanahan, en el paper de la seductora Blanche; Estelle Getty, que donava vida a la sarcàstica i incisiva Sophia, i Beatrice Arthur com la seva responsable i soferta filla Dorothy. Juntes van demostrar, com dècades després faria El método Kominsky, que podem riure sense complexos de la vellesa i que les actrius més madures tenien molt a dir en la indústria, una cosa que semblava que Hollywood no tenia tan clar.

La plataforma Disney+ recupera les seves aventures amb la incorporació aquesta setmana al seu catàleg de les set temporades de la sèrie (ni més ni menys que 180 episodis), guanyadora de més de 40 premis, entre els quals, 11 Emmy. La seva nova reemissió serveix per donar el tret de sortida a la febre nostàlgica pels anys 80 que viurem aquest 2022, en què veurem de nou els nois de Stranger things, Tom Cruise tornant a ficar-se el vestit de pilot de Top Gun i fins i tot un remake cinematogràfic de Dragon ball Z.

Tot i que la següent revisió de la dècada que ja han explotat sèries com Los Goldberg, Dark, Glow i The Americans la posarà el pròxim 21 de gener Apple+ amb l’estrena de Los Fraguel: la diversión continúa, l’esperat reboot dels mítics ninots creats per Jim Henson. A Gobo, Musi, Rosi, Dudo, Bombo i el tiet viatger Matt s’uneixen nous Fraguel i Curris, amb les veus de les estrelles convidades Patti LaBelle, Cynthia Erivo, Daveed Diggs, Ed Helms i Kenan Thompson, així com una aparició especial del grup de rock Foo Fighters.