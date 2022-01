Terra baixa, escrita per Àngel Guimerà a finals del segle XIX, és l’obra més representada del teatre català, i la més traduïda. Per això Àngel Llàcer va tenir clar que seria el text sobre el qual giraria El llop, el seu nou programa per a TV-3, que arriba a la cadena pública aquesta nit (22.10 hores). El director teatral recorre Catalunya a la recerca d’actors amateurs per representar la peça amb els recursos d’una producció professional i mostra com es munta l’espectacle entre bambolines.

«Molta gent em diu que vol venir als assajos perquè li encanten. I és que s’hi fa màgia perquè, de sobte, tot pren sentit», afirma Llàcer sobre el procés que veurà el públic de gestació d’un xou des de zero. Durant vuit capítols, l’audiència no només serà testimoni del càsting (s’hi van presentar més de 1.500 persones i en van veure 250 de forma presencial) per localitats com Valls, Manresa, Olot i Cervera, sinó que també descobrirà com es preparen els 33 actors que van superar la primera tria (tres per personatge), com conviuen durant quatre dies al Laboratori Teatral a Mont Sant Benet, com es dissenya el vestuari de l’obra teatral així com altres racons del muntatge i, finalment, qui són els 11 elegits que formaran part de la companyia i els seus dos mesos d’intensos assajos al Teatre Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei. L’últim dia serà el de l’estrena, amb la presència d’alguns convidats relacionats amb el món teatral, tot i que el públic de TV-3 encara no podrà disfrutar íntegrament d’aquesta versió de ‘Terra baixa’, sinó únicament d’alguns fragments. La idea és que l’equip se’n vagi de gira per Catalunya (previsiblement a la tardor) perquè l’audiència pugui veure en persona els personatges del Manelic, la Marta o el mossèn. «És bonic veure com es pot revisitar un clàssic sense trair-lo», afirma l’actor Enric Cambray, ajudant de direcció de El llop que participa en el procés de selecció dels intèrprets. «Guimerà va fer un retrat de la societat perfectament equiparable a la d’ara», diu. L’encarregada d’explicar el recorregut emocional dels personatges als actors que els donaran vida és la filòloga i escriptora Clara Queraltó, que també serà present en el procés de càsting.