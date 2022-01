El portal de vídeos YouTube deixarà de produir contingut original sota la marca YouTube Originals, una estratègia que va implementar fa sis anys per competir amb plataformes com Netflix i HBO. Des del seu debut el 2016, la marca va estrenar sèries com Cobra Kai i Step Up, a més de documentals i formats de telerealitat protagonitzats per estrelles de Hollywood com Will Smith i cantants de la talla de Justin Bieber, Camilo, Alicia Keys i Demi Lovato. No obstant, l’estratègia de YouTube Originals no va aconseguir enlairar-se i va arribar a perdre a algunes de les seves produccions originals, com la reeixida Cobra Kai, que va passar en mans de Netflix.

El director comercial de YouTube, Robert Kyncl, ha anunciat el canvi de plans del portal, que és propietat de Google i a partir d’ara basarà el seu model de negoci a allotjar contingut produït per creadors independents. «En el futur, només finançarem programes que formin part dels nostres programes Black Voices i YouTube Kids», va afegir Kyncl. Així mateix, la directora de la divisió de formats originals, Susanne Daniels, abandonarà la companyia.