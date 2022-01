Convertir-se en una actriu o actor de produccions emeses a Netflix és el somni de molts aspirants a estrelles que disposen, a més, amb aquesta plataforma amb un ampli catàleg de superproduccions. Però, ¿què cal fer per aconseguir un càsting? L'Escola Superior d'Arts Escèniques de Màlaga s'ha posat les piles per ajudar els seus alumnes a perseguir el seu somni i dona les recomanacions adequades per aconseguir una audició amb Netflix.

¿És possible convertir-se en actor o actriu a Netflix?

Convertir-se en un actor o actriu a Netflix és possible sempre que es tinguin les qualitats necessàries i s'adquireixi formació de qualitat. Per convertir-te en un actor o actriu de Netflix és necessari trobar una escola que imparteixi formació per poder explotar al màxim el teu talent.

¿Què cal per fer un càsting per a una producció de Netflix?

El primer és rebre una educació en arts escèniques que inclogui la interpretació audiovisual. No només rebràs classes teòriques, sinó que podràs entrenar-te davant de la càmera interpretant personatges. L'escola també ha de tenir el material tècnic necessari per poder practicar gravant la interpretació dels alumnes a la càmera i corregir-se veient-se en pantalla. Contactar amb les productores que emeten les seves sèries a Netflix sent un actor o una actriu no és una cosa fàcil, però això no és un impediment per poder accedir a càstings de sèries que s'emeten a Netflix. Són diverses les vies que utilitzen els directors de càsting per poder fer proves a actors i actrius que es necessiten en aquestes produccions, per la qual cosa els intèrprets tan sols han d'estar atents a quina d'aquestes vies es poden acostar. Una manera d'introduir-te al mercat podria ser buscar un bon representant o agència. També contacten amb escoles d'interpretació, i fins i tot a algunes els sol·liciten material audiovisual dels alumnes que tinguin el perfil dels personatges que busquen. Aquest material sol ser una presentació a càmera per veure l'energia de l'actor o actriu sense interpretar, i un vídeo interpretant la separata que hagi enviat la productora. En la seqüència el que volen és veure si l'actor o actriu és capaç de fer creïble el personatge.

Productores que treballen amb Netflix

Per saber com ser actor o actriu de Netflix no està de més que coneguis les productores espanyoles que emeten les seves sèries per a la plataforma. Cada productora convoca els seus propis càstings per a les seves sèries, i en aquests moments Espanya produeix algunes de les sèries més vistes internacionalment. A continuació, no perdis detall sobre les productores que et poden llançar com a actor o actriu:

Vancouver Media . És la productora responsable de ' La casa de papel ', ' El embarcadero ' i ' Sky Rojo '.

. És la productora responsable de ' ', ' ' i ' '. Zeta Ficción TV . La seva sèrie de capçalera a la plataforma és la imbatible sèrie juvenil ' Élite '.

. La seva sèrie de capçalera a la plataforma és la imbatible sèrie juvenil ' '. Plano a Plano . A més de sèries com ' Valeria ', és la responsable de ' Toy boy '.

. A més de sèries com ' ', és la responsable de ' '. Filmax . A més de distribuïdora, Filmax es llança a la producció de la sèrie ' Feria ', un 'thriller' fantàstic rodat als voltants de Màlaga.

. A més de distribuïdora, Filmax es llança a la producció de la sèrie ' ', un 'thriller' fantàstic rodat als voltants de Màlaga. Alea Media i Mediaset. Aquestes productores es van unir per al rodatge de la sèrie 'Vivir sin permiso', que tot i que es va estrenar a Tele5, Netflix va emetre abans el seu final.

¿On es poden fer càstings per a Netflix?

Per aconseguir accedir a un dels càstings per a sèries que s'emeten a Netflix, les actrius i els actors més joves tenen l'avantatge que no sempre necessiten tenir representant. A més, els perfils de joves estan bastant demandats. Els càstings per a les sèries de Netflix se solen fer a la seu de la productora de la sèrie, o en oficines o espais que la plataforma o la productora lloga per a aquest tema. Però el normal és que aquests càstings presencials siguin els finals. Prèviament, s'han de passar diverses proves per vídeo. Solen demanar presentació a càmera i una seqüència interpretada amb una separata de la sèrie que envien per 'e-mail'.