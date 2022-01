El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) ha conclòs en un estudi, dut a terme durant la campanya de Nadal 2021-2022, que el 81,3% dels vídeos de joguines publicades a les plataformes digitals i a les xarxes socials contenen publicitat encoberta. Segons el CAC, que ha dut a terme dos informes, un sobre la publicitat de joguines a Internet i un altre en televisió, els vídeos d'Internet tenen visualitzacions milionàries (entorn a 20 milions) i la majoria estan protagonitzats per youtubers infantils, per la qual cosa el seu contingut té «més credibilitat».

Els estudis també han destacat que en el 69,6% dels vídeos publicats a Internet estan presents estereotips de gènere, mentre que a la televisió hi ha un 43,2%. D'altra banda, també s'ha recalcat que tots els vídeos de joguines a Internet són en llengua castellana i que el 48,2% del total de vídeos atribueix a les joguines funcions que els productes reals no tenen. Segons el CAC, mentre els informes de 2020-2021 detectaven un 75% de publicitat pagada i encoberta en els vídeos de joguines a Internet, aquest any han notificat un augment del 6,3%.