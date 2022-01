La CBS ha anunciat de cop la renovació de tres de les seves sèries. La cadena nord-americana ha confirmat la renovació, per a una segona temporada, de Ghosts. La ficció protagonitzada per Rose McIver i Utkarsh Ambudkar sobre els misteriosos companys de pis d’un matrimoni tindrà nous lliuraments després de consolidar-se com un dels grans encerts de l’any passat. Així mateix, segons la revista Variety, també es confirma que The Neighborhood comptarà amb una cinquena temporada, mentre Bob Hearts Abishola en tindrà una quarta. La CBS havia anunciat la renovació Young Sheldon, preqüela de Big Bang Theory, per a tres temporades més.