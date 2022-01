El raper i expresidiari valencià Mario Vaquero Garcés, àlies 'John Cobra', va protagonitzar l'episodi més vergonyós dels 61 anys d'història de Ràdio Televisió Espanyola a Eurovisió. A la gala de selecció de la cançó per a aquella edició del festival, la del 2010, John Cobra es va encarar amb el públic, que el va esbroncar sorollosament després de la galdosa interpretació del seu pseudorap 'Carol'. El músic, tens com un filferro d'espines, es va prendre malament els crits i va insultar el públic assistent a la gala posant-se la mà a l'entrecuix, entre altres gestos obscens. «¡Mengeu-me la polla! ¡'Maricons'!», va exclamar l'irat raper, mentre la presentadora, una Anne Igartiburu reina de l'aplom, intentava calmar-lo en va.

Expert en baralla de carrer, Cobra va arribar a la gala d'Eurovisió gràcies a una monumental trolejada de la web Forocoches, els usuaris de la qual es van mobilitzar emetent una ingent quantitat de vots al seu favor després que hagués sigut desqualificat en fases prèvies el seu candidat favorit, Chimo Bayo. Cobra, que havia intentat ja sense èxit participar en la gala del 2009, va sortir a escena i va interpretar una cançó que, atenent bé la seva lletra, era una intensa i inesperada declaració d'amor a la seva xicota Carol: «'Me has visto perder, me has visto ganar, me has hecho cambiar, me has hecho hasta llorar. Has estado en lo peor, quiero darte lo mejor, Hasta la muerte Carol ¡Te quiero, mi amor!'», recitava el músic en companyia de la seva xicota, amb qui es va acabar fonent en un inflamat petó que va ser molt mal rebut pels eurofans.

El públic assistent a la gala, conscient de la trolejada, va esbroncar sonorament l'artista resident a Puçol i ell, molt poc diplomàtic, li va regalar tota mena de gestos obscens i insults bastos, mentre demanava a crits «respecte i educació». Igartiburu va intentar frenar la seva ira amb aquell ja històric «carinyo, tranquil» mentre li acariciava el cap, però la situació semblava no tenir fre. «¡Us estimo! ¡Visca Forochoches!», udolava Cobra en plena esbroncada. Quan el raper, que havia passat dos anys i tres mesos a la presó per donar una pallissa a dues persones que van intentar robar-lo, semblava que abandonava a la fi l'escenari, el plorat José María Iñigo, que formava part del comitè de selecció, li va etzibar: «El que has fet aquí et desqualifica per sempre». Cobra, naturalment, no va anar amb embuts i li va contestar: «m'és igual, jo sóc jo mateix, i aquell que no m'estimi com sóc que el donin pel cul». A la gala es va elegir finalment Daniel Diges com a representant per Espanya amb la cançó 'Algo pequeñito'.