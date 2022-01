Després d’un llarg temps d’espera, finalment s’ha revelat el primer avenç del que serà Pinocchio, la nova versió en stop motion i per a Netflix del director mexicà Guillermo del Toro sobre el clàssic infantil. «Vull explicar-los una història, potser creguin que coneixen aquesta història però no és així, no realment. Jo, Sebastián J. Grillo vaig estar aquí, per ser exactes, jo vaig viure al cor del nen de fusta», diu un personatge gris blavós que habita un tronc de fusta al primer avenç publicat per Netflix.

Encara que no hi ha més acció al vídeo de 53 segons publicat per la plataforma a les xarxes socials,ja s’observen els primers indicis del que serà la reinvenció del realitzador mexicà sobre clàssic de la literatura infantil. Darrere de la imatge de Sebastián J. Grillo es poden veure uns quadres amb fotografies que revelen els que podrien ser Geppetto i Pinocchio i en algun moment del clip s’observa un bosc nevat. Tot i això, la presentació de la pel·lícula en la seva totalitat trigarà encara gairebé un any a ser mostrada, ja que la història del nen de fusta no arribarà a la pantalla fins al desembre del 2022. El film és un stop motion la direcció del qual va ser compartida amb el nord-americà Mark Gustafson i la història va ser escrita i reinventada per Del Toro en col·laboració amb Patrick McHale.