Una professora es fica al llit amb el seu alumne, que, per a més inri, és el fill de la seva millor amiga. Se sospita que això va passar quan era menor i algú puja el vídeo a internet. Aquesta és la peça del dòmino que va fent caure les altres fitxes entre les parelles aparentment felices, amb un bon nivell de vida i a les quals uneix una estreta amistat, protagonistes de la sèrie coral de Pau Freixas Todos mienten. Una ficció de suspens, drama i humor negre que s’estrena avui a Movistar+.

Per si això no fos poc, l’aparició del cadàver del noi acabarà agitant encara més l’existència dels habitants de Belmonte, la població on viuen aquesta mena de «dones desesperades» a les quals donen vida Irene Arcos (Macarena), Natalia Verbeke (Ana) , Eva Santolaria (Yolanda) i Miren Ibarguren (Maite). I a qui atidia de tant en tant el desacomplexat personatge d’Amaia Salamanca (Sofia). «Cadascú representa una faceta: la cuidadora i protectora, la que vol trencar amb tot, la outsider… Totes són dones 360 graus i manegen l’acció», explica Irene Arcos.

De mica en mica s’anirà descobrint, a través d’una complexa trama amb continus flash backs i salts de temps, que tots menteixen. O, si més no, que amaguen la veritat. Una cadena de secrets que fan difícil resoldre el misteriós assassinat. «Em venia de gust fer un cluedo, un joc perquè l’espectador s’ho passés bé i s’enganxés, però, alhora, hi ha elements dramàtics i de comèdia», explica Pau Freixas, creador, director i guionista de la sèrie. Al llarg dels sis capítols de què consta aquesta producció de Movistar+ en col·laboració amb Filmax, s’aniran desvetllant aquests secrets, de vegades d’una manera subtil, d’altres de manera descarnada, així com la psicologia de les seves protagonistes. Encara que els seus marits, interpretats per Leonardo Sbaraglia (Néstor), Ernesto Alterio (Diego), Jorge Bosch (Arturo), i Juan Diego Botto (Sergio, ex de Maite i actual marit de Sofia) també tenen els seus propis conflictes, que a poc a poc s’aniran revelant.