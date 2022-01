Disney està preparant un remake en imatge real de Blancaneu, que tindrà Rachel Zegler com a protagonista. La idea no ha agradat a l’actor Peter Dinklage, que n’ha criticat la producció. «Em va sorprendre una mica que estiguessin tan orgullosos de triar una actriu llatina com a Blancaneu. Igualment, estàs explicant la història de la Blancaneu i els set nans. Fes un pas enrere i mira el que estàs fent. Per a mi no té sentit», va dir el protagonista de Joc de Trons en una entrevista concedira al al podcast WTF.

«Són progressistes en un aspecte, però alhora fan aquesta història retrògrada sobre set nans que viuen junts en una cova. ¿Què coi estàs fent? ¿Potser no he fet res per promoure la causa des del meu espai? Suposo que no he fet prou soroll», va lamentar. L’intèrpret no creu que la història de la Blancaneu s’hagi de censurar, però sí que advoca per una versió que n’elimini les trames controvertides. «I si expliquem la història de Blancaneu però amb un toc més progressista? Fem-ho», va proposar. A més de Zegler, el remake comptarà amb Gal Gadot en el paper de la reina Malèfica i Andrew Burnap. Marc Webb dirigirà el film i Marc Platt exercirà com a productor. La pel·lícula d’acció real ampliarà la història narrada en l’original, estrenada el 1937, i tindrà una nova banda sonora. Fora estereotips Disney ha volgut respondre a les crítiques de Dinklage expressant en un comunicat que «evitarà» utilitzar estereotips en la nova versió del clàssic. La companyia promet que la pel·lícula comptarà amb «un enfocament diferent cap aquests set personatges» per «evitar reforçar els estereotips de la pel·lícula animada original». El projecte per tornar la història a la gran pantalla amb un nou enfocament encaixa dins de l’estratègia de la companyia de Mickey Mouse de readaptar o reimaginar els seus clàssics animats amb noves tecnologies digitals o amb actors de carn i ossos, com ja ha fet en els últims anys amb les noves versions de El rei lleó i Aladí.