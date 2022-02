La polèmica pel sistema d’elecció del Benidorm Fest va arribar ahir al Congrés amb les preguntes registrades per Unidas Podem, mentre que CCOO a RTVE ha exigit a la direcció «deixar sense efecte» la designació de Chanel com a representant a Eurovisió pel major pes del vot jurat que el dels teleespectadors. Per al sindicat, segons un comunicat, «urgeix aclarir les irregularitats» que al seu parer han marcat el procés d’elecció mitjançant un sistema que va incloure vots telemàtics del públic, que s’havien decantat per les gallegues Tanxugueiras, i la decisió d’un jurat de cinc persones els vots de les quals valien el 50% del total, cosa que ha aixecat una enorme polseguera en xarxes socials que ara es concreta en aquestes iniciatives polítiques i sindicals.

CCOO demana a les direccions implicades «aclarir, de manera urgent, com i qui va seleccionar al jurat del «Benidorm Fest» i que es facin públiques les actes de les votacions i les incidències registrades. Al marge de felicitar els treballadors de l’ens per la seva «excel·lent feina» en aquest concurs, el sindicat reclama «aclarir urgentment les relacions entre membres del jurat i la cantant Chanel Terrero» i si hi ha conflicte d´interessos, després d´haver-se publicat que una dels seus membres, la coreògrafa Miryam Benedited, la coneixia des de fa anys i havien treballat juntes.