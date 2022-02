Una festa paral·lela per descansar de la tensió mediàtica. RTVE havia organitzat una festa per a després de la final del Benidorm Fest en una sala del passeig de Llevant, una celebració on tots els participants (excepte Gonzalo Hermida, és clar) estaven convidats. El Benidorm Fest havia tocat la seva campanada final amb la victòria de Chanel i l'especulació del públic i l'ambient de toxicitat que es va respirar en més d'una ocasió no donaven per a gaire festa en conjunt. Les Tanxugueiras van preferir rebutjar la invitació per descansar a l'hotel, en un ambient més privat, marcant una mica de distància amb tot el que acabava de passar i que, sens dubte, les havia tingut en tensió durant dies. Massa càrrega mental. Sense intenció de menysprear, sinó per «descansar» i per «higiene», segons han assenyalat mitjans pròxims al grup, van preferir refugiar-se a l'hotel on s'allotjaven. Però no van ser les úniques: Rigoberta Bandini, que havia arrencat com a favorita (i va ser la del públic, igual que les Tanxugueiras), va preferir quedar-se amb elles a l'hotel, decisió que també van prendre Varry Brava i Rayden.

Es diu i es comenta que en aquesta festa, que va començar com un descans, es va acabar escoltant fins i tot l''SloMo' de Chanel, tot i que van ressonar també clàssics propis del Festival de Benidorm d'edicions anteriors, sumats a les pròpies «Ay mamá» i «Terra», compartides per tots. La festa, que es va allargar fins ben entrada la matinada, va ser una espècie de catarsi per a un final de concurs agredolç per als fans i per a ells no tan amarg, sinó cansat. La sensació de la celebració, no obstant això, era de satisfacció, de treball ben fet, d'objectiu aconseguit i de seguir endavant amb més bolos, festivals i projectes sentint la calor dels seguidors que els van fer gairebé arribar a Eurovisió dissabte passat.

Rayden, positiu després de la festa

El cantant Rayden ha comunicat que ha donat positiu en covid a través d'un test d'antígens que ha publicat a les xarxes socials. I això té lloc just després de la final del Benidorm Fest (a la qual Gonzalo Hermida no va poder assistir perquè estava confinat per positiu) i després d'una íntima celebració a la qual l'intèrpret va assistir al costat de les Tanxungueiras, Varry Brava i Rigoberta Bandini.

Rigoberta Bandini tanca polèmiques

«Molts crèiem en el somni que tornaria el Festival de Benidorm», va piular Paula Ribó (Rigoberta Bandini) després de la final del Benidorm Fest, una cosa que no tothom va interpretar positivament i a la qual es va afegir un to de crítica sobre el resultat final de les votacions que l'artista no va especificar. Potser es referia senzillament a l'ambient de toxicitat creat a les xarxes, molt allunyat del festival que se celebrava abans a la ciutat alacantina. Les xarxes no van tardar a cremar i van començar a ploure retuits en els quals s'interpretava que la d'«Ay mamá» estava criticant el camí que ha pres el festival. Fins i tot Bandini va haver de tancar la polèmica publicant un altre tuit en el qual es podia llegir «No més odi, més amor».

I és que l'odi d'algunes persones a Twitter, Instagram i altres xarxes confon moltes vegades la crítica al sistema del festival jutjant personalment artistes com la guanyadora, Chanel, que ha rebut el suport dels seus companys diverses vegades a les xarxes. La representant d'Eurovisió 2022 ha confessat que ha tancat el seu compte de Twitter com a resultat de l'assetjament que ha rebut. «Com a societat, no podem permetre que es pugui linxar una persona», ha manifestat la intèrpret de 'SloMo'.