Més d’una dècada després del final de la sèrie, els protagonistes de Cámera Café ja estan preparats per tornar a l’oficina. Cámera café, la película s’estrenarà a les sales de cinema el pròxim 25 de març, segons ha confirmat la productora Estela Films. Dirigida per Ernesto Sevilla, la producció reunirà a la plantilla novament amb motiu de la jubilació del seu antic director, Gregorio Antúnez (Luis Varela). La pel·lícula compta amb la participació de bona part de l’elenc original de la sèrie, emesa per Telecinco entre 2005 i 2009, entre els quals Arturo Valls, Ana Milán, Álex O’Dogherty, Esperanza Pedreño, Carlos Chamarro, Mónica Salazar o Joaquín Reyes.