RTVE ha convocat aquesta tarda una roda de premsa a Torrespaña per respondre a la polèmica generada al voltant del Benidorm Fest després de la victòria de Chanel davant de Rigoberta Bandini i Tanxugueiras, les favorites del públic. La radiotelevisió pública ha desglossat els resultats de les votacions per intentar resoldre aquest assumpte del qual tant s'ha parlat durant els últims dies, abordant-se fins i tot en tertúlies d'altres cadenes com Antena 3 i Telecinco. La dada més cridanera és el vot massiu que va rebre la proposta de Tanxugueiras per part del públic. La proposta de les gallegues va aconseguir el 70% del televot, mentre que Rigoberta Bandini va quedar en segona posició -a gran distància- amb un 18%. Chanel, la guanyadora de la nit, va quedar lluny amb un percentatge del 4%. Molt més ajustat va ser el resultat del vot demoscòpic. Chanel (13,88%) va quedar molt prop de Tanxugueiras (14,59%), mentre que Rigoberta Bandini també va estar en la lluita pel primer lloc amb un 13,52%. Quant a les puntuacions del jurat, Chanel va rebre la màxima puntuació per part de tres dels cinc membres de la taula.

Televot Tanxugueiras. 70,75% Rigoberta. 18,08% Chanel. 3,97% Vot demoscòpic Tanxugueiras. 2.758 punts i 14,59% Chanel. 2.624 punts i 13,88% Rigoberta Bandini: 2.555 punts i 13,52% Jurat professional Jurat 1: 12 punts a Rigoberta.

