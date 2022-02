RTVE va convocar ahir a la tarda una roda de premsa a Torrespaña per respondre a la polèmica generada al voltant del Benidorm Fest després de la victòria de Chanel davant de Rigoberta Bandini i Tanxugueiras, les favorites del públic. La radiotelevisió pública va desglossar els resultats de les votacions per intentar resoldre aquest assumpte del qual tant s’ha parlat durant els últims dies, abordant-se fins i tot en tertúlies d’altres cadenes com Antena 3 i Telecinco.

La dada més cridanera és el vot massiu que va rebre la proposta de Tanxugueiras per part del públic. La proposta de les gallegues va aconseguir el 70% del televot, mentre que Rigoberta Bandini va quedar en segona posició –a gran distància– amb un 18%. Chanel, la guanyadora de la nit, va quedar lluny amb un percentatge del 4%. Molt més ajustat va ser el resultat del vot demoscòpic. Chanel (13,88%) va quedar molt a prop de Tanxugueiras (14,59%), mentre que Rigoberta Bandini també va estar a la lluita pel primer lloc amb un 13,52%. Pel que fa a les puntuacions del jurat, Chanel va rebre la màxima puntuació per part de tres dels cinc membres de la mesa. Malgrat aquestes explicacions, tot indica que la polèmica per l’elecció de Chanel podria seguir generant polèmica.