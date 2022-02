Divendres, tres anys després del final de ‘Juego de Tronos’, la petita localitat nord-irlandesa de Banbridge va inaugurar el primer parc temàtic del món sobre la popular sèrie de televisió, moltes de les trames de la qual tenen lloc als ja famosos paratges de la província britànica.

Aquesta espectacular atracció interactiva es convertirà, sens dubte, en una meca per als seguidors de l’univers de ficció medieval creat per George R. R. Martin i adaptat per a la petita pantalla per la cadena nord-americana HBO, però també presenta grans al·licients per a qualsevol que es vulgui submergir en els processos de creació d’una sèrie d’èxit.

El parc temàtic ‘Game of Thrones Studio Tour’, creat en col·laboració amb Warner Bros Theme Entertainment, està ubicat en els estudis de gravació de Linen Mill de Banbridge –pròxima a Belfast–, una referència ja mundial per la seva experiència en aquest i altres productes televisius i cinematogràfics.

La mostra gaudeix de més de 10.000 metres quadrats dels estudis, on el visitant pot interactuar amb imatges, vestuaris originals, accessoris i altres elements protagonistes de totes les temporades de la sèrie.

«Els fans al·lucinaran, n’estic segur. Jo vaig estar involucrat en l’experiència de ‘Juego de Tronos’, que va ser fantàstica, però això ho supera amb escreix. Tot el que la gent veurà durant aquest tour de l’estudi, la roba que utilitzàvem, les espases, els accessoris, el set per on caminàvem», afirma l’actor nord-irlandès Ian Beattie, que dona vida a la sèrie al sagnant Sir Meryn Trant de la Guàrdia Reial.

Tota l’experiència gira entorn del món de Ponent i els seus set regnes, el tauler d’escacs en què es disputen el poder a vida o mort, personatges instal·lats ja en l’imaginari col·lectiu, com Jon Snow, Khaleesi o els Lannister, amb l’objectiu final d’asseure’s al Trono de Hierro.

Els visitants també podran gaudir d’una col·lecció d’artesania exclusiva i dels artefactes dissenyats pels equips creatius per donar vida al món de ficció sortit dels textos de Martin.