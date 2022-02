L'estiu de l'any passat, els vianants que circulaven pels voltants de la residència d'avis Puig d'en Roca, al barri de Fontajau de Girona, observaven admirats els dos murals gegants que a poc a poc anaven prenent forma en dues façanes de l'edifici. Es tractava de l'obra que l'artista barcelonina Marina Capdevila estava confeccionant en clau d'homenatge als avis, un dels col·lectius que més ha patit els estralls de la pandèmia. El canal 33 mostrarà aquest dimarts, a partir de les 22.15 h en el primer lliurament del programa "La pell dels murs", tot el procés de preparació i execució d’aquesta obra gegantina que encara avui llueixen dues de les façanes principals de la residència gironina.

Aurora Sulli dirigeix aquest documental amb el qual Capdevila reflexiona sobre el sentit de la seva feina i sobre l’actitud que té la societat envers la gent gran, que, en paraules de la mateixa artista, de vegades es veu bandejada “amb l’excusa que ja no són productius”. A l’origen d’aquesta proposta artística hi ha l’experiència personal de l’artista durant el procés que va conduir a la mort de la seva mare. L’artista va sondejar diverses residències geriàtriques i, finalment, va trobar la complicitat de la directora de la residència Puig d’en Roca, Ester Campmol, que va rebre la proposta amb entusiasme i va integrar-la al conjunt d’activitats organitzades pel centre adreçades als residents. El mural es va gestar en associació amb l’equip del programa i va implicar dos assistents i dues grues, a més de la col·laboració de la residència i de Pintures Montó i Montana Colors. Els treballs a la façana van durar dues setmanes.

Punt de trobada entre artistes

Aryz, Lily Brick, Anna Taratiel, Jorge Rodríguez Gerada, Zosen & Mina Hamada, Juanjo Surace, Albert Álvarez, Núria Toll i Roc Blackblock, a més de Marina Capdevila, són els protagonistes de la nova docusèrie del 33. El format és testimoni del procés de creació de les obres d'aquests deu muralistes amb projecció internacional, captades per la mirada de deu realitzadors o documentalistes, en diversos escenaris d’arreu del territori, on s’ha rodat durant la primavera i l’estiu del 2021. D’aquesta manera, el programa vol ser "un punt de trobada entre artistes audiovisuals i plàstics per dialogar sobre l’art urbà contemporani", segons informa el 33 en un comunicat. "La pell dels murs" va ser un dels projectes seleccionats a la tercera crida de projectes convocada per la CCMA i arriba a la televisió de la mà d’Un Capricho de Producciones.