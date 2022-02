Filmin estrena demà divendres, 11 de febrer, la pel·lícula britànica Después del amor, escrita i dirigida per Aleem Khan. Segons detalla la plataforma catalana en un comunicat, es tracta d’un drama psicològic sobre el dol, els llaços familiars i les identitats europees protagonitzada per Joanna Scanlan (Los Larkin), que interpreta a una dona britànica convertida a l’Islam que, després de la mort del seu marit, aparentment perfecte, descobreix que aquest tenia una vida doble, i mantenia una altra família a Calais. La protagonista viatjarà a França per descobrir tota la veritat i hi coneixerà Genevieve (Nathalie Richard) i Solomon (Talid Ariss), l’altra família del marit.

La pel·lícula va ser la gran triomfadora dels Independent British Film Awards 2021, els premis del cinema independent britànic. La cinta es va emportar cinc guardons: Millor pel·lícula, director, guió, actriu (Joanna Scanlan) i actor de repartiment (Talid Ariss). El director Aleem Khan defineix la seva pel·lícula com a profundament política, malgrat que a la superfície s’hi trobi un drama familiar sobre dues dones que, sense saber-ho, van estimar el mateix home. La crisi dels refugiats i el Brexit són elements que d’alguna manera són presents a la trama del film.