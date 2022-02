«¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda?», es preguntava la sintonia de Pasión de Gavilanes, aquella telenovel·la colombiana esquitxada d’amors i venjances que va mantenir enganxats a la pantalla espectadors de tot el món durant els seus 188 capítols des de la seva estrena, el 2003. Gairebé 20 anys després, els seus protagonistes tornen a muntar a cavall i a lluir barret texà per viure noves passions en una segona temporada del culebró, estrenada aquest passat dilluns a la cadena Telemundo i que aquesta nit arriba a Espanya a través de Telecinco (22.00 hores) després que Antena 3 (que va emetre l’original) renunciés a comprar la seqüela pel seu preu desorbitat.

Basada a Las aguas manosas, una novel·la colombiana escrita per Julio Jiménez, la història de la Pasión de Gavilanes primigènia abordava el pla ordit pels germans Reis (Mario Cimarro, Juan Alfonso Bautista i Michael Brown) per venjar-se de la família Elizondo per la mort de la seva germana. Però ja se sap que el frec fa l’afecte, així que els joves acabaven sucumbint als encants de les germanes del clan que pretenien enfonsar (Danna García, Paola Rey i Natasha Klauss). Rencores, odis, intrigues, gelosia, desig i amors s’entremesclaven al llarg de la trama, en què no faltaven les escenes amb els torsos seminus dels Reis que van ser la marca de la casa d’aquest culebró ambientat entre hisendes colombianes, com si es tractés d’un western llatinoamericà. «La història té la peculiaritat de ressaltar valors universals, com ara l’honor, l’honestedat, la unitat familiar, l’amor incondicional; és explicada, dirigida i actuada d’una manera fresca, fluida, ja sigui a les parts dramàtiques, d’acció o de comicitat, ressaltant la naturalitat com a element constant», afirmava Mario Cimarro al diari colombià El Espectador parlant de l’èxit d’aquesta telenovel·la que va arribar a Espanya el 2005 de la mà d’Antena 3 i que ha aguantat força bé el pas del temps, ja que ha viscut una nova vida en sumar-se al catàleg de la plataforma Netflix.