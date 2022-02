Encara que la tempesta del Benidorm Fest ja ha parat, l'èxit de Rigoberta Bandini no. La que va ser candidata a representar a Espanya a Eurovisió -va quedar segona per darrere de Chanel- ha estat número 1 en singles a Espanya amb 'Ay mamá', que es manté al top 10 de Spotify Espanya diverses setmanes després amb gairebé 14 milions de reproduccions. L'artista ha concedit una entrevista a El País on revela alguns detalls sobre el seu hit, com per exemple com començava originalment: «Tu que has tret pel teu cony el meu cap. Perdona'm abans de començar per ser grollera». No obstant això, Paula Ribó -la dona darrere de Rigoberta- va decidir canviar-ho: «No em ve de gust començar una cançó així; em ve de gust que sigui una cançó universal que puguin escoltar els nens, les mares i les àvies, i si surt d'inici la paraula cony...».

D'altra banda, Rigoberta també ha parlat de la seva icònica actuació al Benidorm Fest, que va ser més complicada del que va semblar a simple vista. La cantant reconeix que va començar desafinada en la semifinal: «Jo en la semifinal, al principi de la cançó, em sentia molt desafinada. No era capaç d'afinar bé. Pels nervis i perquè em quedava molt greu, i venia d'una sinusitis molt heavy». Admet que en veure l'actuació es va decebre, però «ja sé que no desafino en els concerts, ja sé que puc afinar perfecte, però tot és nou». A més, en la final, l'in-ear (auricular per a escoltar-se) li va deixar de funcionar: «Jo pensava que es notaria la meva cara de pànic, però vaig veure l'actuació després i vaig pensar: 'Carai, que bé he dissimulat'». Més enllà dels secrets de la performance, Rigoberta també parla de la inesperada de victòria de Chanel i admet que el públic estava dividit entre ella i Tanxugueiras: «Va ser molt impactant per a mi i difícil de gestionar. A la gala hi havia moltíssims eurofans que, quan va guanyar Chanel, van començar a corejar 'Rigoberta, Rigoberta'. D'una banda, pensava: 'Guau, que fort, tota aquesta gent està amb mi', però alhora em sabia molt malament: era molt incòmode. El xoc d'aquests dos mons va ser instantani; Twitter era allà, en persona, així que vaig pensar: si aquestes 500 persones criden 'Rigoberta'... I haurien cridat Tanxugueiras de quedar elles segones. Perquè l'eurofan, que és un públic molt potent, estava molt dividit entre Tanxugueiras i nosaltres».