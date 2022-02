Maestros de la Costura torna aquesta nit a La 1 de Televisió Espanyola amb una nova edició, segons els seus responsables, «més exigent que mai» amb un gir de guió on es barregen sis aprenents amb sis veterans. Sis anònims s’enfrontaran a sis antics participants: Eduardo Navarrete (finalista de la primera edició), Isabel Gomila (subcampiona de la segona), Margarita Fernández-Ballesteros (finalista de la tercera), Borja Hernández (participant de la tercera), Laura Manzano (semifinalista de la quarta) i Lluís Mengual (subcampió de la quarta). Entre els nous hi ha una doble de Bad Gyal, una dependenta peruana atreta per allò esotèric i un valencià amant del tecno i dels mercats ambulants.