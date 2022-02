Amazon Prime Video està disposada a seguir explorant l’univers de Chicho Ibáñez Serrador. La plataforma ha confirmat la renovació, per a una segona temporada, del reboot de la mítica Historias para no dormir, que es va estrenar la passada tardor adaptant quatre de les històries de la sèrie original, emesa per Televisió Espanyola entre 1966 i 1982. Si en la primera tanda d’episodis, els encarregats de reinventar les històries originals de Chicho Ibáñez Serrador van ser Rodrigo Cortés, Paula Ortiz, Paco Plaza i Rodrigo Sorogoyen, la nova temporada comptarà amb quatre nous i reconeguts realitzadors.

Alice Waddington (Paradise Hills), Jaume Balagueró (Way Down), Nacho Vigalondo (Colossal) i Salvador Calvo (Adú) han estat els escollits per fer reviure La pesadilla, El televisor, La alarma i El transplante, respectivament. Javier Gutiérrez i Petra Martínez són els primers noms de l’elenc d’aquesta nova tanda de la sèrie, que ja ha iniciat el seu rodatge. El reboot de Historias para no dormir és una producció de VIS, la divisió d’estudis internacionales de Paramount, per a Amazon Prime Video, en col·laboració amb les productores Prointel i Isla Audiovisual. Els nous lliuraments podrien arribar a la plataforma d’Amazon a finals d’any.