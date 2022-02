A dos mesos i mig que se celebri a Torí (Itàlia) el pròxim Festival d'Eurovisió, ja són 19 els països que han triat les seves cançons per al certamen, mentre que altres punts es troben en ple procés de selecció. És per això que les cases d'apostes comencen a perfilar quins són els favorits per a la victòria el pròxim 14 de maig. I com va Chanel? La representant espanyola, que participa amb el tema 'SloMo', ha estat ben rebuda entre els apostadors. Encara que després del Benidorm Fest, Espanya va caure diversos llocs, la veritat és que la catalana s'ha estabilitzat en el top 10 i actualment és 9a per a les cases d'apostes. Es tracta d'una molt bona posició d'arrencada i seria el lloc més gran per a Espanya des de Beth (que va ser 8a el 2003), superant així el 10è de Pastora Soler (2012) i Ruth Lorenzo (2014).

Encara que la veritat és que queden molts països per publicar les seves cançons, també hi ha uns altres que no ho han fet encara i estan al capdamunt: França és 10a i tan sols ha revelat els temes de la seva preselecció, mentre que Suïssa és 8a sense que la seva televisió pública hagi anunciat ni tan sols el nom de l'artista. Austràlia, que és 2a en apostes tria dissabte que ve 26 de febrer al seu representant, mentre que Suècia és 4a i encara falten per emetre's tres gales del Melodifestivalen, la seva preselecció. D'altra banda, països com el Regne Unit, Rússia o Xipre, que estan més a baix, tampoc han mostrat les seves cartes. Per tant, tot podria canviar en les pròximes setmanes.

Qui guanyaria Eurovisió avui dia?

Això sí, sembla que Noruega amb Subwoolfer (7a en apostes), Ucraïna amb Kalush Orchestra (5a) i Polònia amb Krystian Ochman (3a) parteixen ja com a favorits. Però avui dia hi ha una vencedora: Itàlia, que va triar a Mahmood i Blanco per al certamen després de la seva victòria a San Remo, comença a dibuixar-se com a principal favorita, ja que es troba en el número 1 de les apostes. Repetiran triomf per segon any consecutiu?