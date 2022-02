Des que s’acabés "Joc de Trons", fa gairebé tres anys, els seus fans han estat orfes de nou contingut relacionat amb la ficció, però aquesta espera està a punt d’arribar al final. Ahir, des del seu bloc personal, l'autor de la saga de llibres en què es va basar la sèrie, George R.R.Martin, va confirmar la fi del rodatge del primer "spin-off", "La casa del dragón".

Amb motiu del punt final de la gravació, et presentem cinc escenaris de la ciutat de Girona on es va rodar "Joc de Trons":

La Catedral de Santa Maria de Girona

La seu catedralícia del Bisbat de Girona va ser la protagonista de l'escena que va comptar amb més extres: 200. A la sèrie es pot observar com Jaime Lannister puja a cavall les escales de l'edifici. Tot amb unes magnífiques vistes al mar digitalment afegides.

Plaça dels Jurats

Creuant el pont del riu Galligants i deixant enrere el Museu Arqueològic de Girona, ens trobarem amb la plaça dels Jurats. Un escenari que va suposar l'obra de teatre de Bravoos on es veu a la petita Arya Stark entre el públic i, que té com a encàrrec, matar una de les actrius.

Pujada de Sant Domènech

Famosa per la seva escalinata i per ubicar el racó més romàntic de l'estat, aquest escenari és el protagonista de la persecució d'Arya Stark per part de la nena abandonada. L'indret, que alberga l'església de Sant Martí Sacosta, era el mercat de fruita i verdura de Braavos.

Pont de Galligants

Ubicat al costat del monestir de Sant Pere de Galligants (Museu Arqueològic de Girona) és un altre punt important de la sèrie. Aquest pont va ser utilitzat per a l'escena on Arya Stark és apunyalada per la nena abandonada disfressada d'anciana.

Carrer de Ferran el Catòlic i Passeig Arqueològic

Arya Stark passeja pel mercat de Braavos buscant un passatge per abandonar la ciutat. Aquest mercat es va ambientar en el Passeig Arqueològic i el carrer de Ferran el Catòlic, just davant de l'entrada que dona accés als Banys Àrabs.