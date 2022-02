Tot apunta que Pablo Casado està vivint les seves últimes hores com a líder del Partit Popular. Durant el matí d’aquest dimecres ha acudit a la sessió de control al Govern al Congrés dels Diputats per pronunciar un discurs de comiat. Després d’escoltar la resposta del president de l’Executiu, Pedro Sánchez, ha abandonat l’hemicicle entre els aplaudiments del grup popular.

No hi ha dubte que Casado s’ha convertit en l’home més buscat del moment pels mitjans de comunicació. Un dels interessats a parlar amb l’encara líder del PP és Jordi Évole, que no ha dubtat a fer-li una proposta des del seu compte personal de Twitter.

Programa de televisión con experiencia en entrevistas en bares a líderes traicionados por los suyos se ofrece para entrevistar a @pablocasado_.

Razón aquí: @delbarriotv pic.twitter.com/nkg7SkVNMv — Jordi Évole (@jordievole) 23 de febrero de 2022

«Programa de televisió amb experiència en entrevistes en bars a líders traïts pels seus s’ofereix per entrevistar Pablo Casado», va escriure el periodista dimarts a la nit, minuts abans que Ana Pastor entrevistés Teodoro García Egea en una edició especial d’‘El objetivo’. Un missatge que acompanya d’una fotografia de l’entrevista que li va fer a Pedro Sánchez el 2016, quan va dimitir com a secretari general del PSOE.

En el seu tuit, el presentador de ‘Lo de Évole’ recomana a Casado que, en cas que accepti la proposta, es dirigeixi a Producciones del Barrio, la companyia que s’encarrega de produir el seu programa i el ‘Salvados’ de Gonzo.

Entre les múltiples reaccions a aquesta publicació destaca la de Pablo Iglesias, que ha respost amb humor al periodista: «És difícil ser més cabró que Jordi Évole. Jo ho intento, però em queda molta mili». «Tu calla... Que se me’n va escapar una amb Íñigo Errejón pels pèls», ha replicat l’al·ludit.